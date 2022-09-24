Учащимся очной и очно-заочной формы: Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Мера касается учащихся очной и очно-заочной формы обучения. Также глава государства подписал пакет поправок в Уголовный кодекс о преступлениях против военной службы, которые ужесточают уголовную ответственность за неявку по призыву или дезертирство. За эти преступления может грозить до десяти лет лишения свободы. Аналогичное наказание вводится за добровольную сдачу в плен.

Студенты очной и очно-заочной формы обучения получат отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — указывает пресс-служба.

Глава государства также подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

Поправки вводят в Уголовный кодекс новые понятия: «мобилизация», «военное положение» и «военное время», и ужесточают наказание за самовольное оставление места службы или неявку по призыву, а также дезертирство. Причём мобилизованные резервисты будут нести уголовную ответственность за эти преступления наравне с военнослужащими по контракту.

Так, за самовольное оставление части или неявку на военную службу в период мобилизации и военного положения гражданину грозит до десяти лет лишения свободы. Срок наказания зависит в том числе от количества дней, в течение которых призванный не являлся в воинскую часть.

За добровольную сдачу в плен будет грозить от трёх до десяти лет лишения свободы, если при этом следствие не обнаружило в действиях подозреваемого признаков госизмены. При этом в тексте поправок указано, что военнослужащий, который добровольно сдался в плен в первый раз, может быть освобождён от наказания, если «он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

При этом, совершения преступлений в период «мобилизации», «военного положения» и «военного времени» является отягчающим обстоятельством. В предыдущей редакции к подобным отягчающими обстоятельствам относилось совершение преступлений лишь во время военных действий или вооружённого конфликта.

Новая статья

Кроме того, изменения вводят в Уголовный кодекс новую статью 356.1 «Мародёрство». За это преступление будет грозить лишение свободы до 15 лет. Наиболее строго будет наказываться мародёрство в особо крупном размере, совершённое организованной группой и соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Под особо крупным размером подразумевается имущество стоимостью выше одного млн рублей, отмечается в новой редакции.

Согласно новым поправкам, ужесточается ответственность за неисполнение приказа командира — лишение свободы от двух до трёх лет. За сопротивление начальнику по военной службе или принуждение его к нарушению собственных воинских обязанностей будет грозить срок от пяти до 15 лет.

Аналогичное наказание последует для тех, кого суд признает виновным в насилии над командиром в период мобилизации или в военное время.

Поправки касаются и статей, в которых говорится об уничтожении и повреждении военного имущества. Теперь за эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Если военнослужащий утратил военное имущество по неосторожности и это повлекло тяжкие последствия, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также вводится уголовная ответственность за преступления в сфере оборонной промышленности. Так, за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу грозит наказание от четырёх до восьми лет колонии. Если же ущерб от такого преступления превысил пять млн рублей, то наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

Также по теме В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за мародёрство В Госдуме внесли поправки, предлагающие ввести в УК статью об ответственности до 15 лет за мародёрство в период военного времени.

Федеральный закон о внесении изменений в УК опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении 20 сентября, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

Помимо изменений в УК РФ 24 сентября Владимир Путин также подписал федеральный закон, который упрощает получение российского гражданства для иностранцев, служащих в армии по контракту.

Согласно новым правилам, иностранцы, которые заключили военный контракт на срок не менее года, смогут обратиться за российским паспортом. При этом для получения гражданства им не надо будет предоставлять вид на жительство и проживать в России беспрерывно в течение пяти лет. Ранее иностранцы могли заключить военный контракт в России на срок не меньше пяти лет.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации для достижения целей спецоперации в Донбассе. Согласно заявлению Минобороны, в первую очередь в армию будут призывать людей, которые владеют необходимыми военно-учётными специальностями (их конкретный список не раскрывается), а также имеют боевой опыт. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизовать планируется около 300 тыс. резервистов, это примерно 1% от общего мобилизационного ресурса России.