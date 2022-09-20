военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за мародёрство

Короткая ссылка
В Госдуме внесли поправки, предлагающие ввести в УК статью об ответственности до 15 лет за мародёрство в период военного времени.
В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за мародёрство
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Мародёрство, то есть совершённые с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта... противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества... наказывается лишением свободы на срок до шести лет», — говорится в документе.

Мародёрство в особо крупном размере предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Также депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о вооружённых силах страны и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить