В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за мародёрство
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«Мародёрство, то есть совершённые с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта... противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества... наказывается лишением свободы на срок до шести лет», — говорится в документе.
Мародёрство в особо крупном размере предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.
Также депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт».
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о вооружённых силах страны и за призывы к антироссийским санкциям.
Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.