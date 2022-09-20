В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за мародёрство

В Госдуме внесли поправки, предлагающие ввести в УК статью об ответственности до 15 лет за мародёрство в период военного времени.

«Мародёрство, то есть совершённые с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта... противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества... наказывается лишением свободы на срок до шести лет», — говорится в документе.

Мародёрство в особо крупном размере предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Также депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о вооружённых силах страны и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.