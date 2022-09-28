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Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных

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Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что по горячей линии в том числе можно узнать, где находится военнослужащий, а также актуальные данные по вопросам мобилизации. 

Телефоны горячей линии — 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46. Она работает круглосуточно. 

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сообщило, что операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали почти 0,5 млн обращений.

Также заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев сообщил, что жалобы жителей столицы, которых мобилизовали по ошибке, рассматриваются незамедлительно.

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