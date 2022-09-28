Чернышенко: операторы горячей линии обработали 0,5 млн запросов по вопросам мобилизации

Пресс-служба заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сообщила, что операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали почти 0,5 млн обращений.

Об этом сообщает URA.RU.

«Операторами по всей стране было обработано почти 0,5 млн звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты», — цитирует пресс-служба Чернышенко.

По его словам, наиболее оперативно работают операторы Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев сообщил, что жалобы жителей столицы, которых мобилизовали по ошибке, рассматриваются незамедлительно.