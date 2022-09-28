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Чернышенко: операторы горячей линии обработали 0,5 млн запросов по вопросам мобилизации

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Пресс-служба заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сообщила, что операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали почти 0,5 млн обращений.
Чернышенко: операторы горячей линии обработали 0,5 млн запросов по вопросам мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает URA.RU.

«Операторами по всей стране было обработано почти 0,5 млн звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты», — цитирует пресс-служба Чернышенко.

По его словам, наиболее оперативно работают операторы Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев сообщил, что жалобы жителей столицы, которых мобилизовали по ошибке, рассматриваются незамедлительно.

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