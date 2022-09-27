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Заместитель военного комиссара Москвы рассказал о рассмотрении жалоб жителей столицы

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Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев рассказал, что жалобы жителей столицы, которых мобилизовали по ошибке, рассматриваются незамедлительно.
Заместитель военного комиссара Москвы рассказал о рассмотрении жалоб жителей столицы
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Он сообщил, что все вопросы, касающиеся частичной мобилизации, возникающие у жителей Москвы, рассматриваются на горячей линии столичного правительства.

Локтев рассказал, что по указанию мэра Москвы на горячей линии города вывели отдельное направление, где разъясняется порядок поведения граждан при получении повесток.

«В том числе рассматривают жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведён ошибочно», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.

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