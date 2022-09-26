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Губернатор Красноярского края Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.
Губернатор Красноярского края Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации
  • РИА Новости

«На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом президента РФ и Министерством обороны», — написал он в Telegram.

Усс добавил, что в этой ситуации «не должно быть кампанейщины», нужен индивидуальный подход.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены. 

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