Губернатор Красноярского края Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.

«На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом президента РФ и Министерством обороны», — написал он в Telegram.

Усс добавил, что в этой ситуации «не должно быть кампанейщины», нужен индивидуальный подход.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены.