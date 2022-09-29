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Володин: норма о запрете на выезд с места жительства сейчас не применяется

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Норма о запрете на выезд с места жительства при частичной мобилизации не применяется, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: норма о запрете на выезд с места жительства сейчас не применяется
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — заявил Володин.

В связи с этим передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов, пояснил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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