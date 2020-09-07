MAER GROUP стал трендсеттером рекламного рынка

27 августа состоялась 20-я, юбилейная церемония награждения победителей премии «Медиа-менеджер России — 2020». CEO MAER GROUP Константин Майор стал лучшим медиаменеджером России в категориях «Руководитель рекламного агентства» и «За освещение темы».

Несмотря на то что 2020 год оказался годом потрясений, медиа всё же смогли выйти из этого периода с минимумом потерь. Для этого многим пришлось кардинально трансформировать форматы выхода, бороться за читателей и зрителей, искать инновационные технологии и «неограниченные возможности». И для этого, отмечают эксперты, мир медиа стремительно переходит на «диджитал-колёса».

На смену традиционным СМИ уверенно пришли новые каналы коммуникаций. По сути, в стране появилось принципиально иное медиапространство. Примером тому может стать новый формат освещения послания президента Федеральному собранию от компании MAER GROUP: главные цитаты президента выводились на уличные цифровые экраны в ключевых регионах России, как только президент произносил их.

Лучшим медиаменеджером премии «Медиа-менеджер России — 2020» Константин Майор признан за личный вклад в закрепление лидирующих позиций компании MAER GROUP в премиальном секторе и разработку инновационных инструментов и технологий. В номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса» он получил награду за оперативное размещение в цифровой наружной рекламе основных тезисов послания президента России Федеральному собранию непосредственно во время выступления.

Новая «лента новостей» обратила на себя внимание ряда зарубежных изданий, а российские СМИ на фоне медиафасадов с цитатами президента проводили репортажные съёмки и опросы общественного мнения. По мнению экспертов, это была первая реализация столь масштабного онлайн-проекта в наружной рекламе.

СЕО MAER GROUP Константин Майор, получивший две юбилейные «чайки» премии 2020 года, оценил, как «Медиа-менеджер России» умеет разглядеть проекты завтрашнего дня: «Мне очень приятно, что жюри отметило наш проект и наши технологии. Каждый год мы запускаем уникальные проекты, которые помогают бизнесу и брендам в своём развитии. Проектом с посланием президента Федеральному собранию мы хотели показать, в какую сторону может развиваться отрасль наружной рекламы в России. Возможно, мы стали трендсеттером рынка, предсказав появление в стране нового СМИ, которое качественно охватывает аутдор-аудиторию».

За 20 лет существования этой престижной награды лауреатами премии «Медиа-менеджер России» стали более 600 ведущих топ-менеджеров медиарынка. В этом году их ряды пополнили Юлиана Слащёва (председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор киностудии имени Горького), Андрей Горбунов (главный редактор радио «Комсомольская правда»), Дарья Пенчилова (заместитель главного редактора ТАСС), Дмитрий Горностаев (заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня»), Оксана Задунайская (заместитель главного редактора «Российской газеты»), Анатолий Купреев (генеральный директор Posterscope Russia), Мария Шемякова (руководитель пресс-службы ГК «Инград») и многие другие замечательные люди.