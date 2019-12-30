Время инноваций: конкурс стартапов LIFE.medtech 2.0 признан инновационным проектом года на страховом рынке

С 5 по 6 декабря в Баку состоялся девятый международный форум «Время инноваций», который ежегодно проводится для определения лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных областях и сферах деятельности.

В международном форуме приняли участие авторитетные эксперты в области инновационной деятельности из разных стран, представители профессиональных сообществ, руководители ведущих российских и международных компаний. Ведущей мероприятия выступила телеведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», российская журналистка Елена Николаева.

Главными темами для обсуждения в рамках деловой части мероприятия стали актуальные вопросы инновационных разработок в области городской среды, трансформации бизнес-процессов, коммуникаций, юриспруденции, финансовых услуг, IT и медицины.

Завершением официальной части форума стала церемония награждения победителей IX Ежегодной премии «Время инноваций — 2019». Экспертный совет, в который вошли профессионалы в области науки и инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти, определил компании-победители и лучшие проекты более чем в 20 категориях. Лауреатами премии «Время инноваций — 2019» в различных номинациях стали крупнейшие российские компании — лидеры в инновационных направлениях деятельности, а также самые успешные инновационные проекты в своих сферах.

По результатам экспертного голосования ПАО «Сбербанк» был награждён в номинациях «Бизнес и сервис», «Искусственный интеллект» и «Мобильные приложения», ПАО МТС — в номинации «Коммуникационные технологии», ООО «Аэроэкспресс» — в номинации «Транспорт и машиностроение», Теле2 — в номинации «Телекоммуникационные технологии», АО «Киви» — в номинации «Финансовые услуги», международный конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0 страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») — в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности».

Заявки для участия в международном конкурсе LIFE.medtech 2.0 можно оставить на официальном сайте компании КАПИТАЛ LIFE до конца февраля 2020 года.

Победители конкурса — российские и международные стартапы в сфере страхования и медицины — будут названы 31 марта, они получат экспертную поддержку для дальнейшей разработки концепции проекта вместе с крупнейшей агентской компанией по страхованию жизни в России.