В Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с

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В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды до 25 февраля.
В Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как ожидается, порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.

Ночью 25 февраля без существенных осадков, днём — снег с дождём. Температура составит около 0 ˚С и +2...+4 ˚С соответственно.

В субботу, 26 февраля, прогнозируется мокрый снег, днём — без существенных осадков. Температура в течение суток -1...+1 ˚С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Радио 1» рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе.

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