В Пермском крае напомнили о сроках действия особого противопожарного режима

Особый противопожарный режим действует на территории Пермского края до 10 сентября. Также в регионе установили четвёртый класс пожарной опасности до субботы, 17 июля.

Об этом пишет properm.ru.

Так, в МЧС напомнили, что до 10 сентября в регионе действует особый противопожарный режим в лесах, из-за которого запрещено разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор и использовать мангалы.

Кроме того, с 14 по 17 июля в регионе местами ожидается высокая пожарная опасность. В это время запрещено посещать леса и разводить огонь.

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.