Госпитализированного с COVID-19 Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

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Актёра и музыканта Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
Госпитализированного с COVID-19 Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«На сегодняшний день, утром, в девять часов, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Вчера вечером был подключён к ИВЛ», — приводит её слова ТАСС.

Накануне стало известно, что артист был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с COVID-19 и находится в реанимации.

14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.

Среди образов артиста — отец Анатолий («Остров»), Иван Грозный («Царь»), хирург Артур («Игла»).

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