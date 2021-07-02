Госпитализированного с COVID-19 Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«На сегодняшний день, утром, в девять часов, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Вчера вечером был подключён к ИВЛ», — приводит её слова ТАСС.
Накануне стало известно, что артист был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с COVID-19 и находится в реанимации.
14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.
Среди образов артиста — отец Анатолий («Остров»), Иван Грозный («Царь»), хирург Артур («Игла»).