В Севастополе завели дело по факту незаконных раскопок в районе крепости XIV века
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Работы проведены неустановленными лицами без специального разрешения.
«При этом в ходе работ ими повреждён культурный слой на участке площадью 15 кв. м и глубиной 1 м и, таким образом, причинён вред истории и культуре Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.
Чембало — генуэзская крепость XIV века, расположенная на территории Балаклавы и входящая в состав территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».
В декабре 2020 года портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области археологи нашли возможное захоронение вождя сарматов.