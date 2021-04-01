В Севастополе завели дело по факту незаконных раскопок в районе крепости XIV века

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В Севастополе завели уголовное дело по факту незаконного поиска и изъятия археологических предметов в районе крепости Чембало в мае 2020 года.
В Севастополе завели дело по факту незаконных раскопок в районе крепости XIV века
  • © пресс-службы прокуратуры Севастополя

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Работы проведены неустановленными лицами без специального разрешения.

«При этом в ходе работ ими повреждён культурный слой на участке площадью 15 кв. м и глубиной 1 м и, таким образом, причинён вред истории и культуре Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Чембало — генуэзская крепость XIV века, расположенная на территории Балаклавы и входящая в состав территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В декабре 2020 года портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области археологи нашли возможное захоронение вождя сарматов.

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