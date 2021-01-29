Вильфанд прогнозирует сильный снегопад в Москве 31 января

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды на выходные.
Вильфанд прогнозирует сильный снегопад в Москве 31 января
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

По его словам, температура воздуха в Москве будет на 7 °С выше климатической нормы, «будет такая тёплая зима».

Вильфанд также отметил, что с ночи субботы в Москве прогнозируется небольшой снег, атмосферное давление будет снижаться.

«Уже такой вполне заметный снегопад прогнозируется в воскресенье, ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7—12 см», — сказал Вильфанд Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что в Москве в январе уже выпало осадков на 40% больше климатической нормы.

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