Вильфанд прогнозирует сильный снегопад в Москве 31 января
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- РИА Новости
По его словам, температура воздуха в Москве будет на 7 °С выше климатической нормы, «будет такая тёплая зима».
Вильфанд также отметил, что с ночи субботы в Москве прогнозируется небольшой снег, атмосферное давление будет снижаться.
«Уже такой вполне заметный снегопад прогнозируется в воскресенье, ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7—12 см», — сказал Вильфанд Интерфаксу.
Ранее сообщалось, что в Москве в январе уже выпало осадков на 40% больше климатической нормы.