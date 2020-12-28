Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в начале недели.

«В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса. Ночью прогнозируется в Москве -10...-12 °С, в отдельных районах — до -16 °С, в Подмосковье — до -18 °С. Утром тоже еще достаточно холодно», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, «аналогичная погода и во вторник».

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.

Также ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.