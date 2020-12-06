Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Короткая ссылка
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год. Об этом сообщает сайт «Метеовести».
Синоптики рассказали о погоде на Новый год
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и на тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.

В Сибири к новогодним праздникам аномалия достигнет максимальных значений — средняя температура может оказаться более чем на 5 °C ниже нормы.

Синоптики отмечают, что в Центральную Россию циклоны принесут неустойчивый температурный режим — «похолодания будут быстро сменяться волнами тепла, одна из которых как раз ожидается под Новый год».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить