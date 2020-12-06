Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год. Об этом сообщает сайт «Метеовести».

«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и на тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.

В Сибири к новогодним праздникам аномалия достигнет максимальных значений — средняя температура может оказаться более чем на 5 °C ниже нормы.

Синоптики отмечают, что в Центральную Россию циклоны принесут неустойчивый температурный режим — «похолодания будут быстро сменяться волнами тепла, одна из которых как раз ожидается под Новый год».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.