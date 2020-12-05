Синоптик дал прогноз по погоде в декабре в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.
Синоптик дал прогноз по погоде в декабре в Москве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, уже к середине месяца декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в столице.

«Суббота благодаря вторжению сибирского антициклона ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют «миллион на миллион». И такая погода продержится до следующих выходных. По прогнозу ожидается 50—55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 года может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, обычно в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, являются самыми хмурыми и тёмными в году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов Европейской России прогнозируется температура ниже климатической нормы на 7—10 °С.

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