В Подмосковье рассказали об акции «Наш лес»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об акции «Наш лес».

«Все участвовали в этой акции — наши друзья, неравнодушные люди, малыши. Очень приятно, что лес растёт. И никаких, слава богу, многоквартирных домов в черте лесного массива не появилось», — цитирует главу региона телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, акция 2020 года достаточно объёмная, поскольку из-за пандемии вместо двух дней она будет проходить три недели.

«Конечно, мы её обязательно будем продолжать и надеяться, что традиционно в ней будут принимать участие большое количество жителей нашего Подмосковья», — добавил губернатор.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.