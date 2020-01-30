Театр «Кремлёвский балет» представит в феврале спектакли о любви

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В феврале театр «Кремлёвский балет» покажет четыре постановки о любви на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
Театр «Кремлёвский балет» представит в феврале спектакли о любви
  • © kremlinpalace.org

Как сообщает сайт «Москва 24», в февральском репертуаре театра — балеты «Баядерка» (11 февраля), «Ромео и Джульетта» (28 февраля), а также два показа «Щелкунчика» (9 и 23 февраля).

«Щелкунчик» на сцене театра поставил народный артист России Андрей Петров.

«Баядерка» будет показана в новой редакции на основе хореографической композиции Петипа.

В спектакле «Ромео и Джульетта» женскую партию впервые исполнит прима-балерина театра Екатерина Первушина.

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей».

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве 24—27 февраля пройдёт фестиваль фламенко Flamencura.

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