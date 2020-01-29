В команде КВН «Армянская сборная» рассказали о состоянии участника, впавшего в кому

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Член команды КВН «Армянская сборная» Вано Магнарадзе рассказал о состоянии своего друга и коллеги Овика Григоряна, впавшего в кому.
В команде КВН «Армянская сборная» рассказали о состоянии участника, впавшего в кому
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«8 января его положили в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился, он полежал пару недель в больнице, потом пошёл на поправку. Чувствовал себя хорошо, его выписали. Через два дня он отдыхал с друзьями. Резко схватился за голову, начал кричать, чтобы мы вызвали скорую», — заявил Магнарадзе в беседе с телеканалом «360».

По его словам, затем Григорян упал в обморок, впал в кому. В настоящее время состояние оценивается как критическое, диагностировали аневризму.

Как отметил Магнарадзе, раньше никаких проблем со здоровьем у Григоряна они не замечали.

«Шансы на то, что отёк спадёт и можно будет оперировать, есть», — сказал он.

Магнарадзе добавил, что остаётся ждать и верить.

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