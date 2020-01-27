В Приморье прошёл фестиваль «Народная рыбалка»

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В Приморском крае 26 января прошёл фестиваль по спортивному подлёдному лову рыбы.
В Приморье прошёл фестиваль «Народная рыбалка»
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

Как сообщает ИА PrimaMedia, всего в конкурсе было 17 номинаций, а главным призом стала лодка с мотором.

Судьи выбрали победителей в категориях: «Самая крупная рыба», «Сударушка» (Рыбачка Приморья), «Оригинальный улов», «Самый молодой участник», «Самый взрослый участник», «Почётный рыбак Приморья», «Рыболовная семья», а также приз от ГИМС «Почётный спасатель».

Ранее телеканал «360» передавал, что в подмосковном Красногорске прошёл детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы».

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