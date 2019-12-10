В Петербурге пройдёт ХХ Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»

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Звёзды мирового исполнительского искусства приедут в Петербург для участия в ХХ Международном зимнем фестивале «Площадь Искусств».
В Петербурге пройдёт ХХ Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»
  • Pixabay

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Петербургской филармонии, в программе фестиваля — выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы», коллектива Take 6, пианистов Элисо Вирсаладзе и Бориса Березовского, скрипачей Джошуа Белла и Сергея Крылова.

Открытие смотра пройдёт 14 декабря в Большом зале Петербургской филармонии. В программе — выступление Академического симфонического оркестра филармонии, за дирижёрский пульт которого встанет обладатель двух премий Grammу Шарль Дютуа.

Кроме того, зрителей ждёт выступление норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса, который исполнит фортепианный концерт Эдварда Грига. Также в программе вечера — увертюра «Римский карнавал» Берлиоза и Третья симфония Рахманинова.

Ранее портал Nation News сообщал о премьере мистической оперы «Ленора» немецкого композитора Иоганна Цумштега, которая состоялась на исторической сцене Государственного Эрмитажа.

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