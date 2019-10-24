Основатель USM Holdings Алишер Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку. Об этом сообщает телеканал «360».

В первый же день Усманов вместе с однокурсником выбился в лидеры, но утром у них так болели мышцы, что не было сил разогнуться.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее», — рассказал Усманов в фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира».

По его словам, через три дня показатели сбора так пошли наверх, что через неделю его отправили в Москву «от греха подальше», месячный план был выполнен.

Документальная лента вышла на Первом канале 23 октября.