Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку

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Основатель USM Holdings Алишер Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку. Об этом сообщает телеканал «360».
Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В первый же день Усманов вместе с однокурсником выбился в лидеры, но утром у них так болели мышцы, что не было сил разогнуться.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее», — рассказал Усманов в фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира».

По его словам, через три дня показатели сбора так пошли наверх, что через неделю его отправили в Москву «от греха подальше», месячный план был выполнен.

Документальная лента вышла на Первом канале 23 октября.

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