В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ побывали более 25 тысяч человек с 4 по 10 октября

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На экскурсиях, тематических мероприятиях и мастер-классах в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ побывали более 25 тыс. человек с 4 по 10 октября, в дни проведения Всемирной недели космоса.
В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ побывали более 25 тысяч человек с 4 по 10 октября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Всемирная неделя космоса — международная просветительская акция. Чтобы рассказать как можно большему числу москвичей и гостей столицы об истории и достижениях отечественной космонавтики, мы подготовили специальную программу в крупнейшем космическом музее страны», — заявила заммэра — руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Начало Всемирной недели космоса состоялось в 61-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Ранее НСН сообщала об открытии двух детских технопарков — на базе Московского политехнического университета и на ВДНХ в павильоне «Народное образование».

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