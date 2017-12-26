В Москве открылись ещё два детских технопарка

Короткая ссылка
В российской столице открылись ещё два детских технопарка, сообщает НСН.

Они работают на базе Московского политехнического университета и на ВДНХ в павильоне «Народное образование».

Первый будет заниматься обучением школьников основам транспортных и аэрокосмических систем, второй специализируется на робототехнике.

В настоящее время в Москве работают 12 детских технопарков. Ежегодно в них будут обучаться 35 тыс. школьников и студентов колледжей.

Ранее m24 сообщал, что при МГТУ имени Баумана в Москве начал работу детский технопарк.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119