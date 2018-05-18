Сахаровский фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня

Юбилейный Сахаровский фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня, сообщает kp.ru.

Открывать фестиваль будет Российский национальный оркестр с дирижёром Станиславом Кочановским и пианистом Михаилом Плетнёвым, информирует сайт Нижегородской филармонии.

21 мая выступит народный артист России Василий Лановой. Он прочитает «Метель» Александра Пушкина под музыку Георгия Свиридова.

Программа также включает концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» (30 мая). Выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. На закрытие приедет пианист Денис Мацуев.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге должно пройти более 200 мероприятий в День города.