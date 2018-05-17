Во время раскопок в центре Москвы нашли изразец и крест XVI века

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Во время раскопок в районе улицы Маросейки и прилегающих к ней переулков археологи нашли фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века, медный крест-мощевик XVI века и другие предметы, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Возраст артефактов — от 400 лет. Среди других находок — оружие и церковная утварь.

Как заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, предметы пополнят экспозиции столичных музеев.

Это будет сделано после проведения соответствующих исследований, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что при раскопках на пересечении Армянского и Малого Златоустинского переулков в центре Москвы обнаружили остатки фундамента каменной церкви XVII века, участок булыжной мостовой и несколько других предметов.

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