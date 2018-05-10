При раскопках в центре Москвы нашли остатки фундамента церкви XVII века

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При раскопках на пересечении Армянского и Малого Златоустинского переулков в центре Москвы обнаружили остатки фундамента каменной церкви XVII века, участок булыжной мостовой и несколько других предметов, в том числе осколок зенитного снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мосгорнаследие.

По словам главы Департамента культурного наследия г. Москвы Алексея Емельянова, находки подчёркивают связь поколений.

«С одной стороны, участок старой мостовой, по которой ходили горожане много веков назад. С другой — осколок снаряда, свидетель недавних (в масштабах истории) событий, когда москвичи защищали родной город от врага», — отметил он.

Емельянов рассказал, что после окончания работ участок мостовой будет музеефицирован, а находки планируется передать в музеи.

Ранее стало известно, что археологи нашли в Москве «воровскую монету» XVIII века.

В марте ФАН сообщало, что в России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям.

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