Археологи нашли в Москве «воровскую монету» XVIII века

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Археологи нашли в Москве инструмент, с помощью которого преступники разрезали сумки или одежду жертв, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Воровская монета» XVIII обнаружена в Соймоновском проезде. У неё загнутый, остро заточенный край. Благодаря такому приспособлению злоумышленник мог незаметно извлечь бумажник или кисет.

Также существует версия, что подобную монету могли использовать и для самообороны.

По предварительной оценке, это старейший из таких артефактов, обнаруженных на территории Москвы.

В марте ФАН сообщало, что в России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям.

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