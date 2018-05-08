Археологи нашли в Москве «воровскую монету» XVIII века

Археологи нашли в Москве инструмент, с помощью которого преступники разрезали сумки или одежду жертв, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Воровская монета» XVIII обнаружена в Соймоновском проезде. У неё загнутый, остро заточенный край. Благодаря такому приспособлению злоумышленник мог незаметно извлечь бумажник или кисет.

Также существует версия, что подобную монету могли использовать и для самообороны.

По предварительной оценке, это старейший из таких артефактов, обнаруженных на территории Москвы.

В марте ФАН сообщало, что в России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям.