В Московском зоопарке родился детёныш овцебыка
Отмечается, что его можно увидеть в вольере со своими сородичами.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, стадо овцебыков доброжелательно приняло ранее появившегося на свет детёныша.
Впервые овцебыки появились в зоопарке в 1972 году, те особи, которые содержатся в зоопарке сейчас были привезены из Канады в 2002 году.
Ранее НСН сообщала, что в столичном зоопарке запустили трансляцию из вольеров с красными пандами, ягуарами и гепардами.