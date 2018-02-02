В Московском зоопарке родился детёныш овцебыка, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного мэра и правительства.

Отмечается, что его можно увидеть в вольере со своими сородичами.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, стадо овцебыков доброжелательно приняло ранее появившегося на свет детёныша.

Впервые овцебыки появились в зоопарке в 1972 году, те особи, которые содержатся в зоопарке сейчас были привезены из Канады в 2002 году.

Ранее НСН сообщала, что в столичном зоопарке запустили трансляцию из вольеров с красными пандами, ягуарами и гепардами.