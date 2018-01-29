В Московском зоопарке родился детёныш миниатюрной африканской антилопы, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного мэра и правительства.

Животные прибыли из Дрездена в 2015 году. Они приносят потомство в третий раз.

Как заявили в зоосаде, понаблюдать за антилопами можно в экспозиции «Копытные Африки», но новорождённый детёныш пока находится в шалаше с родителями. В настоящее время он весит 500—600 г.

«Первые два месяца жизни детёныш будет питаться материнским молоком, а затем постепенно перейдёт на взрослый корм — траву и листья», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее НСН сообщала, что в Московском зоопарке запустили трансляцию из вольеров с красными пандами.