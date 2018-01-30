СМИ сообщили о крайне тяжёлом состоянии Олега Табакова
- Олег Табаков
- globallookpress.com
- © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах.
По данным издания, у 82-летнего артиста начались судороги.
Отмечается, что врачи продолжительное время дают Табакову седативные препараты, из-за которых могла нарушиться работа мозга.
Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников рассказал о состоянии здоровья артиста.
В конце ноября 2017 года источник сообщил, что Олег Табаков, доставленный 27 ноября в реанимационное отделение Первой градской больницы, перенёс экстренную операцию.