СМИ сообщили о крайне тяжёлом состоянии Олега Табакова

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков находится в крайне тяжёлом состоянии.
СМИ сообщили о крайне тяжёлом состоянии Олега Табакова
  • Олег Табаков
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным издания, у 82-летнего артиста начались судороги.

Отмечается, что врачи продолжительное время дают Табакову седативные препараты, из-за которых могла нарушиться работа мозга.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников рассказал о состоянии здоровья артиста.

В конце ноября 2017 года источник сообщил, что Олег Табаков, доставленный 27 ноября в реанимационное отделение Первой градской больницы, перенёс экстренную операцию.

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