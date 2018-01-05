Врач рассказал о состоянии здоровья Табакова

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил, что состояние народного артиста СССР Олега Табакова, который был госпитализирован 27 ноября, существенно улучшилось, однако речи о его выписке из больницы не идёт.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжёлое», — приводит ТАСС слова Печатникова. 

Он отметил, что «сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается».

«Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждём выписки из больницы», — добавил Печатников.

Ранее директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил, что информация о коме художественного руководителя театра Олега Табакова не соответствует действительности. 25 декабря, как сообщало издание kp.ru, в театре опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119