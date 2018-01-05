Врач рассказал о состоянии здоровья Табакова
«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжёлое», — приводит ТАСС слова Печатникова.
Он отметил, что «сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается».
«Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждём выписки из больницы», — добавил Печатников.
Ранее директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил, что информация о коме художественного руководителя театра Олега Табакова не соответствует действительности. 25 декабря, как сообщало издание kp.ru, в театре опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова.