В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова
Директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил, что информация о коме художественного руководителя театра Олега Табакова не соответствует действительности.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально», — заявил Кравец.
Ранее СМИ сообщили, что Табакова ввели в состояние искусственной комы.
25 декабря, как сообщал kp.ru, в театре опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова.
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