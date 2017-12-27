В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о коме Табакова

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Директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил, что информация о коме художественного руководителя театра Олега Табакова не соответствует действительности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально», — заявил Кравец.

Ранее СМИ сообщили, что Табакова ввели в состояние искусственной комы.

25 декабря, как сообщал kp.ru, в театре опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова.

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