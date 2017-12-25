В МХТ имени Чехова опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова
В МХТ имени Чехова опровергли сообщения об ухудшении состояния художественного руководителя театра Олега Табакова, передаёт kp.ru.
По данным администрации, артист выздоравливает.
Как утверждается, Табаков уже ходит по палате, хотя говорить о выписке преждевременно.
27 ноября Табаков был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы.
11 декабря сообщалось, что Табаков продолжает лечение в больнице.
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