В МХТ имени Чехова опровергли сообщения об ухудшении состояния Табакова

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В МХТ имени Чехова опровергли сообщения об ухудшении состояния художественного руководителя театра Олега Табакова, передаёт kp.ru.

По данным администрации, артист выздоравливает.

Как утверждается, Табаков уже ходит по палате, хотя говорить о выписке преждевременно.

27 ноября Табаков был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы.

11 декабря сообщалось, что Табаков продолжает лечение в больнице.

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