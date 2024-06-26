Кинолог Орлова высказалась о способности собак выявлять некоторые заболевания у людей

Тренер и методист кинологического центра «Школа-Орлова», член Международной ассоциации кинологов-профессионалов IACP Яна Орлова высказалась о способности собак выявлять некоторые заболевания у людей.

«Собаки и, в принципе, крысы, действительно способны определять болезни, это животные с развитым обонянием и высокой чувствительностью», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, такую чувствительность у животных можно развивать.

Как отметила Орлова, важно учитывать вероятность ошибки и погрешности.

«В целом это достаточно перспективное направление, если ранняя диагностика в лабораторных условиях по каким-то причинам затруднена», — добавила она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.