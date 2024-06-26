Кинолог Орлова высказалась о способности собак выявлять некоторые заболевания у людей
«Собаки и, в принципе, крысы, действительно способны определять болезни, это животные с развитым обонянием и высокой чувствительностью», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, такую чувствительность у животных можно развивать.
Как отметила Орлова, важно учитывать вероятность ошибки и погрешности.
«В целом это достаточно перспективное направление, если ранняя диагностика в лабораторных условиях по каким-то причинам затруднена», — добавила она.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.