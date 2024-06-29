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Премьер Ливана обвинил Израиль в психологической войне и угрозах

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Израиль ведёт психологическую войну и угрожает Ливану.
Премьер Ливана обвинил Израиль в психологической войне и угрозах
  • AFP
  • © JOSEPH EID

Соответствующую точку зрения во время посещения базы Южного военного округа в Тире выразил премьер-министр республики Наджиб Микати, передаёт ТАСС.

«Против Ливана ведётся разнузданная психологическая война, Израиль запугивает нас угрозой новой агрессии», — заявил Микати.

Проведя беседу с офицерами, Микати пришёл к выводу о необходимости увеличения численности войск, находящихся южнее реки Литани.

Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнётся «война на уничтожение».

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