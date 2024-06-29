Премьер Ливана обвинил Израиль в психологической войне и угрозах

Израиль ведёт психологическую войну и угрожает Ливану.

Соответствующую точку зрения во время посещения базы Южного военного округа в Тире выразил премьер-министр республики Наджиб Микати, передаёт ТАСС.

«Против Ливана ведётся разнузданная психологическая война, Израиль запугивает нас угрозой новой агрессии», — заявил Микати.

Проведя беседу с офицерами, Микати пришёл к выводу о необходимости увеличения численности войск, находящихся южнее реки Литани.

Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнётся «война на уничтожение».