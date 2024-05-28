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Кинолог Голубев призвал не оставлять собак в закрытом автомобиле в жару

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.

«Для собаки это равносильно камере пыток, она просто становится заложником на жарком солнце в автомобильном плену», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, салон автомобиля, особенно тёмного, нагревается очень быстро. Нахождение в машине собаки может быть губительным для животного.

«Сиденья, пластиковые детали при нагреве могут выделять в воздух токсичные вещества. Только представьте, вы оставляете животное без притока воздуха в салоне, который постоянно нагревается и наполняется токсическими выделениями. Слегка приоткрытое окно не спасёт ситуацию», — сказал кинолог.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал RT, как уберечь домашних животных в жару.

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