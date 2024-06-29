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Меркурис: НАТО опасается реакции России на БПЛА США в Чёрном море

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В НАТО опасаются, что Россия может принять меры в отношении западных беспилотников в Чёрном море.
Меркурис: НАТО опасается реакции России на БПЛА США в Чёрном море
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сказал эксперт из Великобритании Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«НАТО всё больше начинает тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО», — сказал аналитик.

Эксперт считает, что иностранные БПЛА в будущем не смогут беспрепятственно выполнять разведывательные операции в регионе.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о связи БПЛА США с ракетными атаками ВСУ на Севастополь.

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