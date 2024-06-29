Меркурис: НАТО опасается реакции России на БПЛА США в Чёрном море

В НАТО опасаются, что Россия может принять меры в отношении западных беспилотников в Чёрном море.

Об этом сказал эксперт из Великобритании Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«НАТО всё больше начинает тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО», — сказал аналитик.

Эксперт считает, что иностранные БПЛА в будущем не смогут беспрепятственно выполнять разведывательные операции в регионе.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о связи БПЛА США с ракетными атаками ВСУ на Севастополь.