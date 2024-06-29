Постпред Аляутдинов: удары Киева по журналистам — попытка скрыть преступления
- AP
- © Oleg Petrasiuk
По его словам, прозвучавшим в эфире RT, Россия будет добиваться, чтобы делегации из дружественных стран обратили внимание на возмутительное молчание генерального директора ЮНЕСКО по поводу преступлений, совершаемых киевским режимом.
«Молчание международных структур в связи с убийством российских журналистов поощряет безнаказанность таких преступлений», — заявил Аляутдинов.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев бравирует своей причастностью к убийствам российских журналистов.