Постпред Аляутдинов: удары Киева по журналистам — попытка скрыть преступления

Власти Украины целенаправленно наносят удары по российским журналистам, чтобы скрыть свои преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

По его словам, прозвучавшим в эфире RT, Россия будет добиваться, чтобы делегации из дружественных стран обратили внимание на возмутительное молчание генерального директора ЮНЕСКО по поводу преступлений, совершаемых киевским режимом.

«Молчание международных структур в связи с убийством российских журналистов поощряет безнаказанность таких преступлений», — заявил Аляутдинов.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев бравирует своей причастностью к убийствам российских журналистов.