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Постпред Аляутдинов: удары Киева по журналистам — попытка скрыть преступления

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Власти Украины целенаправленно наносят удары по российским журналистам, чтобы скрыть свои преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Постпред Аляутдинов: удары Киева по журналистам — попытка скрыть преступления
  • AP
  • © Oleg Petrasiuk

По его словам, прозвучавшим в эфире RT, Россия будет добиваться, чтобы делегации из дружественных стран обратили внимание на возмутительное молчание генерального директора ЮНЕСКО по поводу преступлений, совершаемых киевским режимом.

«Молчание международных структур в связи с убийством российских журналистов поощряет безнаказанность таких преступлений», — заявил Аляутдинов.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев бравирует своей причастностью к убийствам российских журналистов.

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