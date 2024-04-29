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В Челябинской области предупредили о похолодании до -2 °С в ночь на 30 апреля

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В Челябинской области рассказали о погоде в ночь на вторник, 30 апреля.
В Челябинской области предупредили о похолодании до -2 °С в ночь на 30 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Compaan

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 30 апреля, во вторник, жителей Челябинской области ожидает облачная погода с прояснением. Столбик термометра опустится до -2 °С. Днём — до 13 °С тепла», — заявили синоптики.

Ночью преимущественно без осадков, на юге дожди, возможны грозы. Днём небольшие дожди.

Также стало известно, что ночью и утром 30 апреля в Татарстане ожидаются заморозки до -1 °С, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр. Минусовые температуры возможны на юге и востоке региона.

Во вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днём усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха составит +15...+20 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.

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