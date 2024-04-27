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Диетолог Бобровский дал советы по питанию в гостях

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский дал рекомендации, как не переесть в гостях за праздничным столом.
Диетолог Бобровский дал советы по питанию в гостях
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Приходить в гости на голодный желудок и сразу же набрасываться на еду — плохая идея», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, лучше заранее съесть что-то лёгкое и объёмное, например, овощи или фрукты.

По словам Бобровского, во время самого застолья следует держать тарелку наполненной овощами, зеленью и деликатесами.

«Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим», — заключил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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