Диетолог Бобровский дал советы по питанию в гостях

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский дал рекомендации, как не переесть в гостях за праздничным столом.

«Приходить в гости на голодный желудок и сразу же набрасываться на еду — плохая идея», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, лучше заранее съесть что-то лёгкое и объёмное, например, овощи или фрукты.

По словам Бобровского, во время самого застолья следует держать тарелку наполненной овощами, зеленью и деликатесами.

«Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим», — заключил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.