Эколог Лакустова перечислила тревожные признаки изменения климата на планете

Директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что учёные фиксируют всё больше признаков изменения климата на Земле.

Одним из таких тревожных «звоночков» является повышение температуры на планете — это следует из анализа динамики метеонаблюдений за последние 100 лет. Температура поднялась в среднем на 1 ℃, поделилась специалист в разговоре с газетой «Известия».

Кроме того, с 1900 года уровень мирового океана поднялся на 20 см, и этот процесс продолжается: в среднем прибавляется по 2—3 мм в год. Основная причина — таяние ледников из-за потепления, объяснила Лакустова.

Также эколог обратила внимание на рост числа стихийных бедствий. По данным ООН, за последние 20 лет на планете их стало вдвое больше.

«Чем быстрее будет повышаться температура, тем большее число природных катастроф мы будем наблюдать», — сказала эксперт и привела в пример сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм на черноморском побережье, случившийся в 2023 году.

Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики имени Фёдорова Вадим Коломин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал вспышку на Солнце, произошедшую в ночь на 9 марта.