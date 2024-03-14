В галерее имени Айвазовского в Крыму открылась экспозиция главного корпуса
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Ремонтно-реставрационная работа проходила в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Из федерального бюджета было направлено около 870 млн рублей.
«Галерея Айвазовского — знаковый объект для Феодосии, вся история которой связана с именем великого русского художника. В собрании музея 416 картин авторства знаменитого мариниста — это самая большая коллекция его картин в мире, национальное достояние всей нашей большой страны», — отметил Аксёнов.
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