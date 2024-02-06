Климатолог Семёнов усомнился во влиянии изменения климата на появление ураганов

Заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семёнов выразил мнение, что изменение климата вряд ли влияет на появление ураганов.

«Если говорить про ураганы, они зависят от двух факторов — от температуры поверхности океана, которая растёт и они должны становиться сильнее, и от второго фактора, это сдвиг ветра с высотой. Чем сильнее сдвиг ветра, тем чаще и сильнее они развиваются», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, до начала ХХI века в Северной Атлантике фиксировался рост числа ураганов, что связано с колебаниями температуры. Теперь она начинает снижаться и такого роста ураганов нет.

«Поэтому однозначно сказать, что при потеплении будут более сильные ураганы, нельзя», — добавил Семёнов.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселёв заявил, что в 2024 году мир может ожидать новый температурный рекорд.