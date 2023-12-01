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Климатолог Киселёв допустил новый температурный рекорд в 2024 году

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Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселёв заявил, что в 2024 году мир может ожидать новый температурный рекорд.
Климатолог Киселёв допустил новый температурный рекорд в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Theerawut_Chaiyatham

«Одним из наиболее явных проявлений изменений климата является глобальное потепление. Как известно, за последний век температура выросла на 1,2 градуса — это значимая величина в климатическом значении», — рассказал специалист в беседе с радио «Комсомольская правда».

Поэтому, как отметил эксперт, учащаются различные погодные катаклизмы, которые мы наблюдаем ежедневно в той или иной части света, включая Россию.

«С вероятностью 98% один год из ближайших пяти лет будет самым рекордным по температуре», — сказал Киселёв.

Также он отметил, что необходимо адаптироваться к этим изменениям, так как быстро решить эту задачу невозможно.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных и на следующей неделе.

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