Климатолог Киселёв допустил новый температурный рекорд в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © Theerawut_Chaiyatham
«Одним из наиболее явных проявлений изменений климата является глобальное потепление. Как известно, за последний век температура выросла на 1,2 градуса — это значимая величина в климатическом значении», — рассказал специалист в беседе с радио «Комсомольская правда».
Поэтому, как отметил эксперт, учащаются различные погодные катаклизмы, которые мы наблюдаем ежедневно в той или иной части света, включая Россию.
«С вероятностью 98% один год из ближайших пяти лет будет самым рекордным по температуре», — сказал Киселёв.
Также он отметил, что необходимо адаптироваться к этим изменениям, так как быстро решить эту задачу невозможно.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных и на следующей неделе.