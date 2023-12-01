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Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных и на следующей неделе.
Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Синоптик отметил, что в субботу будет хорошая погода.

«Облачно, слабый снег. Температура тоже не сильно низкая. В ночь на субботу -8…-5 °С, а днём -7…-6 °С. В воскресенье подойдёт очередной циклон. Днём будет сыпать снег с переходом на понедельник. Облачно, снег, местами метель и порывистый ветер 12—15 м/с. Температура днём -4…-1 °С», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в понедельник снег закончится, а со вторника начнётся похолодание.

«Мы ждём, что 7—8 декабря будет холодно, до -20 °С ночью по Москве», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал, чем вызвана предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря.

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