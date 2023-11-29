Специалист Абунин рассказал о предстоящей мощной магнитной буре

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал, чем вызвана предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря.

По словам специалиста, во второй половине завтрашнего дня возможны геомагнитные возмущения в виде геомагнитных бурь.

«Но основной пик всё-таки, предположительно, будет 1 декабря. Связано это с тем, что 27 ноября на были зарегистрированы выбросы солнечной плазмы, из них четыре — особо крупные — начали распространяться в сторону Земли. А днём позже, 28 ноября, была зарегистрирована вспышка на Солнце, которая сопровождалась быстрым и большим выбросом в сторону Земли. Таким образом, к нам от Солнца направляется серия событий и, по оценкам специалистов, эти события в виде сгустков плазмы солнечного вещества должны провзаимодействовать и сделать общее усложнённое событие, которое ориентировочно должно прийти завтра к вечеру или во второй половине дня», — рассказал Абунин.

Он отметил, что геомагнитное возмущение «можно будет видеть несколько дней».

«Наши специалисты оценивают (предстоящее явление. — RT) как большую бурю Kp7 либо как очень большую магнитную бурю Kp8. Для текущего времени это нормально, так как мы находимся сейчас в максимуме солнечной активности», — добавил собеседник RT.

По его словам, 1 декабря в центр солнечного диска придёт корональная дыра.

«Она начёт оттуда выпускать воздух в сторону Земли. И через ещё примерно 3—4 суток, примерно 4—5 декабря, мы будем чувствовать ещё одну геомагнитную нестабильность», — заключил Абунин.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как пережить магнитную бурю.

По её словам, сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, так как может происходить их неконтролируемое «сужение и расширение».