Врач Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как пережить магнитную бурю.

По словам врача, магнитные бури — это нагрузка на сосуды.

«Все люди, которые имеют сосудистые проблемы, это чувствуют. Самое главное — выполнять назначения врача. В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы», — считает Лапа.

По её словам, сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, так как может происходить их неконтролируемое «сужение и расширение».

«Надо контролировать самочувствие, больше отдыхать, меньше нагружать себя, самое главное — здоровое питание, гулять и разжижать кровь», — считает доктор.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов рассказал, что в данный момент Солнце идёт к максимуму своей активности, что может способствовать увеличению числа магнитных бурь.