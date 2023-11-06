Директор ИЗМИРАН: число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, что могло стать причиной красного свечения, наблюдавшегося в некоторых регионах России в ночь с 5 на 6 ноября.

По словам специалиста, подобные явления происходят регулярно.

«За время цикла наблюдается 500—600 магнитных бурь. А цикл солнечной активности — это примерно 11 лет. В последнее время по центру Солнца была так называемая корональная дыра — это такая магнитная труба, которая выходит из Солнца. Возможно, именно с ней была связана эта магнитная буря», — предположил Кузнецов.

Он предупредил, что произошедшее может отразиться на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Статистика показывает, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы испытывают осложнения. Дело в том, что во время магнитной бури может меняться атмосферное давление. И часто наблюдается увеличение вызовов скорой помощи (в данные периоды времени. — RT)», — пояснил собеседник RT.

Он также отметил, что на данный момент Солнце идёт к максимуму своей активности, что может способствовать увеличению числа магнитных бурь.

«Солнце идёт к максимуму своей активности. Не только в максимуме, но и после него на Солнце образуется много корональных дыр, из которых дует высокоскоростной солнечный ветер. Они как раз и являются причиной магнитных бурь. Так что число таких магнитных бурь должно увеличиться в течение ближайшего времени, год-два», — заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что учёные неправильно оценили мощность солнечной вспышки, в результате которой на Земле произошла сильная магнитная буря.